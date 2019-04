Fiorentina, l'ultimo mese per lanciare i giovani. E' il turno di Beloko

© foto di Giacomo Morini

La sconfitta di Bergamo in Coppa Italia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha sepolto le ultime ambizioni della Fiorentina e così il mese finale di campionato - a partire da stasera contro il Sassuolo - sarà vissuto esclusivamente in chiave futura. Montella ne approfitterà per valutare la rosa in vista del prossimo campionato e magari per lanciare qualche giovane. A tal proposito, dopo Montiel e Vlahovic, il prossimo della lista potrebbe essere il centrocampista Beloko (2000) se l’andamento della gara lo consentirà.

Tra i giocatori che non avranno bisogno di farsi scoprire dal tecnico, invece, c’è Luis Muriel. L’Aeroplanino lo ha già allenato a Genova e nel Siviglia ed il percorso pare tracciato. Riscatto del cartellino in estate (poco meno di 15 milioni da versare al Siviglia), e contratto pronto con ingaggio da circa 2 milioni l’anno.