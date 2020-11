Fiorentina, la bolla anti-Covid prosegue fino a domani: niente Nazionale per Biraghi e Castrovilli

Niente azzurro per i viola Cristiano Biraghi e Gateano Castrovilli. Come sottolinea il Corriere Fiorentino di oggi, infatti, la "bolla" della Fiorentina prosegue fino a domani per le positività che si sono susseguite nel gruppo squadra (Callejon e un fisioterapista) e per questo la Federazione ha escluso i due violazzurri dall'elenco dei convocati. Mister Prandelli ritroverà invece Vlahovic, Milenkovic, Quarta, Caceres e Amrabat tra giovedì e venerdì. I sei dovranno sottoporsi a tamponi una volta tornati dalle loro Nazionali e restare in isolamento.