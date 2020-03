Fiorentina, la carica di Vlahovic: "Non vedo l'ora di tornare in campo"

Arrivata l'ufficialità della partita contro l'Udinese, la Fiorentina adesso potrà preparare con maggior concentrazione il prossimo turno di campionato, in programma in Friuli domenica alle ore 18. Lo ha fatto capire anche Dusan Vlahovic, che attraverso il suo profilo Instagram ha dato un chiaro messaggio a tutti i tifosi viola: "Domenica si torna in campo e io non vedo l'ora". Ecco il post dell'attaccante serbo: