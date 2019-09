Fiorentina, la classifica piange. Montella con la Samp si gioca già molto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora una volta il fine settimana di Serie A per la Fiorentina porta da un lato buone sensazioni dal campo, con però altrettanti segnali preoccupanti, e dall'altra un piatto che non riesce ad essere proprio pieno. Se col Napoli era stato un arbitraggio contestato, se la partita col Genoa è stata quasi del tutto sbagliata, se con la Juve anche un pareggio può andar più che bene, questa volta il problema per Montella e i suoi ragazzi si è posto nell'incapacità di tenere dalla propria parte una gara che li vedeva avanti di due lunghezze fino a poco più di sette minuti dal novantesimo. Chiesa prima, e poi Ribery con una perla (sia la sua conclusione che l'intera manovra con Chiesa coinvolto) non sono bastati alla Viola, ripresa da un'Atalanta veemente nei minuti finali, e capace tecnicamente di trovare tre volte la via della rete, pur con l'annullamento di quella siglata da Pasalic. Adesso, nel turno infrasettimanale, al Franchi arriverà la Sampdoria, che in questo weekend, vincendo contro il Torino, ha abbandonato proprio la Fiorentina all'ultimo posto della classifica. Per Montella, a secco di vittorie ormai da troppo in Serie A, la sfida contro quella Samp in cui ha lasciato ricordi sia da calciatore (ottimi) che da allenatore (un po' meno) sa già di spareggio. Non tanto per non retrocedere (sulla carta le due squadre hanno le armi per rimanere fuori da certe lotte), ma per mantenere ancora saldo il suo posto in panchina, ed allontanare quei malumori che continuano ad accumularsi sul suo profilo.