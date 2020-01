Fiorentina, la cura Iachini funziona ma adesso servono gli acquisti

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2020

La cura Iachini, almeno per quanto riguarda i risultati, funziona. La Fiorentina ha conquistato 4 punti nelle ultime due sfide, la cosa più importante per i viola che avevano la necessità di respirare dopo mesi senza vittorie e senza soddisfazioni. Adesso però è chiaro che alla squadra di Commisso i tifosi chiedono un passo in avanti sotto il piano del gioco e magari anche un po' di continuità. A cominciare dalla sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta mercoledì al Franchi.

IL MERCATO AL CENTRO - Adesso il club dovrà fare uno sforzo per regalare al tecnico qualche certezza in più nella propria rosa, a cominciare dal centrocampo. Duncan, Kessié e Fofana sono nomi che circolano da giorni, ma Pradè per il momento ha chiuso solo l'acquisto di Cutrone, comunque importante. La prossima settimana vedrà la società impegnatissima sull'asse Firenze-Milano, con l'impegno di cedere diversi giocatori in esubero, Pedro primo fra tutti, per poi andare all'assalto dei 2-3 obiettivi necessari per rendere la squadra più omogenea in vista della seconda parte della stagione.