Fiorentina, la dirigenza pensa a rinforzare l'attacco per gennaio

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla già dei possibili innesti nel mercato di gennaio, che nella fattispecie stavolta dovrebbero essere relativi al reparto offensivo, visti i problemi che stanno incontrando Simeone, Mirallas e Vlahovic, i tre che in queste prime giornate hanno giocato nel ruolo di prima punta. Per un eventuale attaccante di riserva non verranno fatte follie ma la sensazione che il primo acquisto possa essere un'alternativa al Cholito è tutt'altro che fuoriluogo: questo permetterebbe a Pioli di togliere pressione sul processo di crescita con Vlahovic e allo stesso tempo di evitare che Mirallas debba sacrificarsi per cercare di giocare in un ruolo nel quale non è impiegato da tanto tempo.