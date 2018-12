© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato da Globo Esporte, lunedì la Fluminense incontrerà l'entourage di Gilberto, terzino di proprietà viola ma in prestito proprio al club brasiliano, per concludere l'operazione a titolo definitivo. La Fiorentina attende il buon esito della trattativa e l'eventuale incasso di qualche milione utile per il mercato in entrata.