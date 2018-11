Fiorentina, la Fluminense vuole trattenere Gilberto. Corvino ha 2 offerte

Fonte: firenzeviola

Il terzino brasiliano Gilberto è ancora un calciatore di proprietà della Fiorentina, pur avendo trascorso in prestito le ultime stagioni. Da ormai due anni a questa parte è in Brasile e attualmente è stato ceduto a titolo temporaneo alla Fluminense, dove giocherà fino al prossimo 31 dicembre. Proprio la Flu vorrebbe prolungare il periodo di prestito anche se, scrivono in terra brasiliana, al d.g. viola Corvino sono pervenute proposte anche da Flamengo ed Atletico Paranaense.