Fiorentina, la gioia di Biraghi: "In tanti anni di A mai capitato di vincere a Torino così"

vedi letture

Cristiano Biraghi, tra i migliori in campo nel 3-0 della Fiorentina alla Juventus, commenta ai canali ufficiali dei viola il successo: “Sono tanti anni che gioco in A e non mi era mai successo di vincere a Torino in questa maniera. Siamo contenti per noi e per i nostri tifosi, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza nonostante la Fiorentina non meriti di stare dove sta in classifica. C’è un grande legame, questa vittoria è soprattutto per loro. Svolta? Dobbiamo lavorare, lo sappiamo, è un risultato che può fare bene, al morte, alla classifica e a tutto. Ora ci godiamo qualche giorno di vacanza, poi abbiamo la partita col Bologna da non sbagliare”.

Ci credevate? “Sì, sapevamo che tipo di partita ci serviva. Qui a Torino vieni a giocare un certo tipo di calcio. Siamo stati bravi a sfruttare la prima occasione e ogni momento, per vincere in questi campi si deve curare ogni dettaglio e portare tutti gli episodi dalla nostra parte”.