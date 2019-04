Fiorentina, la Fiesole contro i Della Valle: "Vergognosi, andatevene"

© foto di Giacomo Morini

Dopo il comunicato di ieri in cui il club viola ha dichiarato di non accettare il rendimento della squadra, chiedendo alla squadra di tornare competitiva come nella prima parte di stagione, accusando giocatori e tecnico di un mancare in "impegno", i tifosi della Curva Fiesole hanno diramato un comunicato tramite la pagina Facebook "Fuori dal Coro" per rispondere alla proprietà e ai dirigenti: "Leggiamo increduli il comunicato della proprietà che ancora tiene in ostaggio la nostra piazza. Una società che di fronte alla responsabilità oggettiva sceglie di scaricare colpe su squadra e Mister per tentare di salvare la faccia. Il fatto veramente inaccettabile è che questi signori che da anni ormai utilizzano la Fiorentina come mero strumento per i propri affari, cancellando ogni sogno ed ambizione, adesso contestino alla squadra e a Stefano Pioli mancanza di convinzione ed orgoglio. Senza voler fornire alibi ai ragazzi, che certamente stanno vivendo un momento critico e senza dubbio non sono esenti da responsabilità, se c'è qualcuno però, che prova a tenere in piedi il nome della Firenze calcistica, pur tra mille difficoltà e limiti tecnici, sono coloro che scendono in campo. E siamo noi sugli spalti. Chi sputa da anni sulla passione di una città intera, chi per primo non dimostra convinzione ed orgoglio, chi si ricorda dell'esistenza della Fiorentina solo dopo una brutta sconfitta, farebbe meglio a tacere.

Siete la vergogna di Firenze, andatevene".