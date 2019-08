© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità sul fronte Pedro, giocatore nel mirino della Fiorentina, direttamente dal Brasile: secondo quanto riporta Netflu.com, il Fluminense avrebbe rifiutato la prima offerta viola per l’attaccante classe 1997: messi sul piatto 15 milioni più altri 3 di bonus per arrivare all’intero cartellino del giocatore ma il presidente Bittencourt continua a chiedere 15 milioni per la metà in possesso del club brasiliano. Al momento sembra essere il Flamengo la società più vicina al giocatore.