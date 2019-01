© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione fiorentina de La Repubblica si sofferma sulla situazione di Federico Chiesa. L’Inter non ha mai nascosto il suo interesse, così come il Napoli mentre la Juventus osserva con grande attenzione da posizione privilegiata. La valutazione si aggira intorno ai 70 milioni e la Fiorentina sta pensando da tempo a come muoversi prima della sessione estiva. Prolungamento e adeguamento del contratto compresi. Insomma, una programmazione che terrà conto anche di eventuali addii di lusso.