Fiorentina, la Juve ha in pugno Douglas Costa ma aspetta Bernardeschi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi ha scelto la Juve. Ora è un segreto di Pulcinella, due settimane fa non lo era. In attesa della fine dell'Europeo Under 21 e di un contatto diretto con la Fiorentina, i bianconeri hanno preannunciato un'offerta da 40 milioni di euro con la possibilità di aggiungere bonus o una contropartita tecnica gradita ai viola. La Juve ha in pugno Douglas Costa, ma vuole prima capire la tempistica dell’operazione Bernardeschi. Semplicemente perché con Douglas riempirebbe il secondo slot e non potrebbe prendere un altro extracomunitario. L’Inter oggi è dietro, le altre soluzioni all’estero per il momento non intrigano. Lo riporta l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà.