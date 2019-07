Fiorentina, la Juve molla Chiesa: prima vittoria per Commisso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus si tira fuori dalla corsa a Federico Chiesa, almeno per questa estate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dopo i primi contatti risalenti alla primavera scorsa, il club bianconero non sarebbe infatti pronto a spingere sull'acceleratore, anche a causa di un'uscita eccellente che ancora non è arrivata. Fabio Paratici aveva comunicato al giocatore e a suo padre Enrico che la dead line sarebbe stata fissata al massimo per la prima settimana di luglio e visto che ci stiamo avvicinando alla fine del mese è improbabile che il trasferimento si possa concludere. Rocco Commisso ha vinto il suo primo round da presidente della Fiorentina.