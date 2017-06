Fiorentina, la Juve prepara l'assalto a Bernardeschi: 40 milioni più Rincon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'interno della dirigenza e dello staff tecnico della Juventus, ogni giorno che passa sono più convinti che l'uomo giusto per il progetto bianconero di Allegri sia Federico Bernardeschi. Il giocatore si è allontanato dai viola mese dopo mese, e adesso attende solo la fine dell'Europeo U21 per mettersi a sedere con Corvino e capire quali saranno i colori che coloreranno il suo futuro. Al momento la Juventus è più che in pole, con un'offerta da 40 milioni più bonus e il cartellino di Rincon, che non scalda tanto i cuori dei dirigenti fiorentini, ma allo stesso tempo si avvicina di molto alla valutazione fatta dallo stesso Corvino. In settimana, Marotta rilancerà fortemente per ottenere il sì dai viola. Bernardeschi-Juventus, secondo Tuttosport è sempre più amore.