Fiorentina, la Juve spinge Pjaca al Genoa. L'ultima parola spetta a lui

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Marko Pjaca alla Fiorentina non è più così certo. Il croato nelle ultime settimane aveva confessato il proprio desiderio di restare in viola nonostante le tante richieste arrivate. Ma la situazione, dopo l'arrivo di Muriel ed il mancato ingresso in campo contro la Samp, potrebbe cambiare: la Juventus, secondo Sky Sport, sta spingendo affinché il giocatore accetti la corte del Genoa e lo stesso Grifone lo avrebbe messo in cima alla propria lista degli acquisti. L'ultima parola, comunque, spetterà allo stesso Pjaca e, ovviamente, alla Fiorentina.