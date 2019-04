© foto di Federico Gaetano

Che la Juventus sia interessata a Nicolò Zaniolo è ormai noto, ma - scrive questa mattina Tuttosport - l'eventuale operazione con l'attaccante della Roma non escluderebbe il discorso relativo a Federico Chiesa. I contatti con l'entourage del fantasista viola, infatti, restano caldi e la carta che i bianconeri potrebbero giocarsi è legata all'inserimento di una contropartita tecnica per ridurre l'esborso: i calciatori in ballo sarebbero eventualmente i vari Riccardo Orsolini e Rolando Mandragora. Pur trattandosi di giocatori apprezzati dalla Fiorentina, l'opzione non convince al momento i vertici viola, e la stagione del croato Marko Pjaca non è un elemento da sottovalutare. Il club di viale Fanti gradirebbe moneta sonante, poi è chiaro che le contingenze del mercato (e dell'allenatore viola, chiunque sarà) peseranno molto sulla contrattazione.