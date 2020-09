Fiorentina, la Juventus non molla Chiesa ma tutto passa da Douglas Costa

Quale sarà il futuro di Federico Chiesa? Come si legge sulle pagine di Tuttosport, proprio mentre la Fiorentina si sta ammorbidendo su formula e valuzione, la Juventus si trova in difficoltà con le cessioni necessarie per finanziare l'affare e creare posto in rosa per Chiesa.

Tutto passa da Douglas Costa, indispensabile per dare l'assalto a Chiesa: tutte le trattative sono fallite, visto che il brasiliano ha rifiutato tutte le destinazioni. L’unica squadra che smuove la fantasia di Costa sembra essere il Barcellona. Ma i catalani sono messi peggio della Juventus, quindi non hanno la possibilità di acquistare in contanti il giocatore e nemmeno lo vogliono prendere in prestito. La speranza della Juventus quindi è quella di cedere il giocatore altrove, magari al Manchester United. Ceduto il brasiliano, l’arrivo di Chiesa sarebbe in discesa. La Fiorentina sta scendendo a 50/55 milioni di valutazione totale e sarebbe disponibile anche alla “formula Morata”, ovvero un prestito che dopo uno o due anni possa diventare acquisizione a titolo definitivo, dilazionando così il pagamento su tre anni.