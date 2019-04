Fiorentina, la Juventus prepara 120 milioni per Chiesa e Milenkovic

© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna de La Nazione parla dell'interesse della Juventus per i gioiellini di casa Fiorentina. Oltre a Federico Chiesa, per il quale le attenzioni dei bianconeri sono ormai note, Paratici avrebbe messo gli occhi anche su Nikola Milenkovic e vorrebbe mettere in pratica un piano complesso quest'estate. Sarebbe infatti pronto - scrive il quotidiano - un pacchetto da 120 milioni di euro per accaparrarsi i due giocatori insieme. L'ostacolo è rappresentato dalla poca volontà dei dirigenti viola di privarsi dei propri gioielli, ma le trattative andranno avanti.