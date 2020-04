Fiorentina, la Juventus torna a trattare con Chiesa ma Commisso fa muro

Chiesa non andrà mai alla Juventus tramite la Fiorentina. Questa è un'idea che Commisso ha deciso di portare avanti anche oltre al presunto accordo che l'estate scorsa ha animato i primi giorni di esperienza alla guida del club viola da parte dell'imprenditore italo-americano. Da Torino tornano le voci di un potenziale accordo tra il padre del ragazzo e i bianconeri, ma la ferma volontà del club viola, anche dopo che i rapporti sono tornati molto freddi a causa di dichiarazioni a margine dei match di campionato, non è cambiata e dunque il gioiello di casa gigliata non raggiungerà Ronaldo e Sarri. Certo, potrà andarsene se lo chiederà e se porterà in dote i milioni richiesti da Commisso, ma non alla Juventus, che con buona pace dovrà guardare ad altri giocatori. A riportarlo è Il Corriere Fiorentino.