Fiorentina, la linea di Pioli: "Squadra aggressiva, intensa e intelligente"

© foto di Giacomo Morini

Nel corso dell'odierna conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche delle idee di gioco che intende proporre con la sua squadra: "Ci vogliono più partite per capire le differenze col passato. Siamo stati bravi a sfruttare le situazioni alla prima, il Chievo non aveva fatto una partita passiva. Abbiamo tenuto la difesa alta e verticalizzato più del solito, ma in ogni partita sarà diverso. Dall'Udinese non so cosa aspettarmi, ma è una squadra importante con gamba e qualità tecnica. Un avversario pericoloso. Noi vogliamo fare un calcio intenso, aggressivo e intelligente. Noi dovremo essere bravi ad occupare con velocità gli spazi che gli avversari ci concederanno ogni volta".