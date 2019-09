Fiorentina, la lista ufficiale per la Serie A '19/20: 15 over, tesoro under

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A mercato concluso, i 20 club di Serie A hanno comunicato la lista che comporrà la rosa a disposizione del tecnico per la stagione 2019/2020. Nel corso del campionato sarà poi possibile schierare senza limiti qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi). Di seguito la lista della Fiorentina: abbastanza corta negli elementi over, ricchissima nei più giovani.

Fiorentina 2019-2020 - 15 giocatori + 12 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Lorenzo Venuti,

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Pietro Terracciano, Federico Ceccherini, Marco Benassi

Altri elementi della rosa: German Pezzella, Dalbert, Martin Caceres, Erick Pulgar, Milan Badelj, Bryan Dabo, Sebastian Cristoforo, Valentin Eysseric, Cyril Thereau, Kevin-Prince Boateng, Franck Ribery, Rachid Ghezzal

Under 22: Federico Chiesa, Riccardo Sottil, Gaetano Castrovilli, Luca Ranieri, Bartlomiej Dragowski, Nikola Milenkovic, Jacob Rasmussen, Aleksa Terzic, Pol Lirola, Szymon Zurkowski, Dusan Vlahovic, Pedro