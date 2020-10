Fiorentina, la panchina di Iachini non è poi così stabile. Ora c'è pure l'ombra di Sarri

vedi letture

Tre partite, solo tre, e già la panchina di Giuseppe Iachini sembra ben meno stabile. La Fiorentina in questo avvio ha collezionato una vittoria e due sconfitte in tre incontri, ma a mettere in bilico il posto del tecnico viola non sono i risultati, o meglio non solo. C'è innanzitutto un gioco che collettivamente tende a latitare, aggrappandosi spesso, forse troppo, alle giocate di alcuni singoli di qualità, ed un sistema, il 3-5-2, che sembra già obsoleto alla luce delle ultime manovre di mercato. Già, il mercato: Pradè gli ha consegnato una squadra che, almeno a prima vista, non sembra costruita per giocare col sistema attuale, e non a caso nel corso della conferenza di fine mercato del ds si è avuto la sensazione di una sorta di sfida virtuale lanciata al proprio tecnico, ossia quella di sapersi modificare e reinventare, pena la sicurezza del suo posto. Nelle ultime ore infatti hanno cominciato a montare le indiscrezioni su un possibile avvicendamento con Maurizio Sarri, ancora ben più teorico che reale, ma forse neanche troppo lontano dalle speranze nutrite da una buona parte di tifoseria, vista anche l'identificazione linguistica e di colori con l'uomo cresciuto in quel di Figline. Neanche il tempo di nominarlo, che subito sono partiti aneddoti e racconti, e c'è anche chi ha ricordato che Callejon, ultimo acquisto viola, fosse il suo cocco in quel di Napoli. Come se Iachini già fosse un ex, seppure tale non sia: il presente racconta che l'allenatore della Fiorentina è ancora lui, ma se vuole continuarlo ancora ad esserlo almeno fino al termine della stagione (quando scade il suo contratto), dovrà dare un'immediata inversione di marcia. Più o meno avrà tempo fino alla prossima sosta: se a quel punto Commisso non sarà soddisfatto, il rischio di un cambio comincerebbe a farsi ben più concreto.