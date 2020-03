Fiorentina, la permanenza di Thereau non è dipesa dalla volontà del giocatore

Sembrava veramente ad un passo l'addio di Cyril Thereau alla Fiorentina durante l'ultimo mercato di riparazione. L'attaccante viola, infatti, era vicinissimo al trasferimento nelle seconda divisione belga, per la precisione all'Union Saint-Gilloise, poi saltato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it non sarebbe stato il giocatore a tirarsi indietro tuttavia, quanto piuttosto il club belga, che non era più in condizione di concludere l'operazione a causa di problemi societari.