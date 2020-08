Fiorentina, la possibile cessione di Chiesa finanzierebbe tre colpi in entrata

vedi letture

Pronto a decollare il mercato della Fiorentina. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, il presidente Rocco Commisso potrebbe vendere per 65 milioni di euro Federico Chiesa. Con gli introiti, i vila potrebbero acquistare tre profili per la prossima stagione: Lucas Torreira, per 25 milioni, Krzysztof Piatek, per altri 25 milioni, e infine Samuele Ricci per 15 milioni di euro.