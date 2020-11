Fiorentina, la prima del Prandelli-bis è un incubo. Campanello d'allarme sul carattere

Non era proprio questo il ritorno ideale che aveva in mente Cesare Prandelli quando ha detto sì a Rocco Commisso. Sicuramente il tecnico di Orzinuovi sperava di poter festeggiare con una vittoria contro il Benevento la sua prima uscita nella versione 2.0, ma così non è stato. Tutto è rimasto nel cassetto delle intenzioni, e sul prato del Franchi la tifoseria della Fiorentina ha potuto invece assistere ad una specie di spettacolo dell'orrore, caratterizzato da un gioco lento e stantio, privo di idee offensive che fossero in grado minimamente di impensierire l'organizzata fase difensiva dei ragazzi di Inzaghi. Che dalla loro hanno invece colpito alla prima occasione buona, rendendo tutto maledettamente più difficile ai viola, che a quel punto si sono sgretolati. La mancanza di reazione è uno dei principali campanelli d'allarme, vista la carica motivazionale che solitamente arriva con il cambio di allenatore. E invece nulla, tutto piatto: è sulla testa dei suoi ragazzi che deve andare a lavorare Prandelli come prima cosa, e l'ha fatto capire lui stesso anche nelle dichiarazioni del post-partita. Quella vista al Franchi in effetti è parsa una non-squadra, e a rafforzare questa tesi vengono in aiuto anche alcuni atteggiamenti individuali visti nell'arco dell'incontro. La strada è in salita, e la stagione si preannuncia lunga, faticosa e condita dalla necessità di tanto lavoro.