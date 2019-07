© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tornata dalla tournée negli Stati Uniti - sottolinea La Gazzetta dello Sport -, la Fiorentina adesso è pronta a piazzare i primi colpi in entrata. Nel mirino, in questo senso, c'è l'attaccante esterno (De Paul sempre in cima alla lista dei desideri), mentre Joe Barone e Daniele Pradè incontreranno a breve il padre di Federico Chiesa (che ne cura gli interessi) con l'idea di allungare di un anno il contratto al giocatore (fino al 2023) e raddoppiare lo stipendio (la cifra al netto si avvicinerebbe ai tre milioni e mezzo). Oltre, naturalmente, a metterlo al centro del progetto di rilancio. Adesso si attenderà la risposta di Enrico Chiesa. In ogni caso, anche se il babbo-procuratore non dovesse accettare di rivedere il vecchio accordo Federico resterà ancora un anno in maglia viola. Su questo punto Commisso resta irremovibile.