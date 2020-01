© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina è sulle tracce dell'ex attaccante del Milan: Patrick Cutrone. Il classe '98, trasferitosi al Wolverhampton questa estate per una cifra intorno ai venti milioni di euro, non sta trovando spazio in Inghilterra e la possibilità di ritornare in Italia alla ricerca di maggiore minutaggio lo intriga non poco. Ad oggi, però, la trattativa tra i viola e l'entourage del giocatore sta vivendo una fase di stallo.

Il club di Rocco Commisso vorrebbe assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante tramite un prestito con eventuale diritto di riscatto ma la formazione inglese chiede troppo anche vista la cifra spesa in estate per strapparlo al Milan. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it già la prossima settimana andrà in scena un nuovo incontro la Fiorentina e l'entourage del giocatore per capire la possibilità di chiudere l'affare.