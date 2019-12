© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato ai taccuini della Gazzetta dello Sport della sfida di questa sera contro l'Inter: "Come si batte l'Inter? Con la convinzione. E mettendo in campo più fame. Non sarà facile. Conte ha messo una cattiveria da paura dentro l'Inter. Chi toglierei? Troppo facile: Lautaro. Chi può segnare il gol decisivo? Punto su Chiesa. E’ forte, forte, forte. Federico è uno che può vincere le partite da solo".