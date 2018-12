© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante il digiuno di vittorie persista (ultima vittoria il 30 settembre), la Fiorentina può vedere come ha sottolineato il tecnico Stefano Pioli il bicchiere mezzo pieno.

Pareggiare in un campo come il Mapei Stadium dopo essere sotto all'89' per 3-1 è un segnale importante di carattere e di coesione di squadra, nonostante i limiti siano ancora evidenti.

Intanto qualcosa si è mosso: si è sbloccato Giovanni Simeone, il cui ultimo gol coincide con l'ultima vittoria. Da allora una lunghissima astinenza ma soprattutto una serie di prestazioni sconcertanti: per media voto (5,58 prima di oggi) solo cinque giocatori in Serie A fra quelli che hanno giocato almeno 10 partite hanno fatto peggio dell'argentino.

L'aver fatto giocare un 2000 che prima di allora aveva raccolto 13 minuti in campionato è stato il segnale che la misura era colma. E che magari stare seduto in panchina una volta poteva dare una scossa. Il Cholito ha risposto subito, in un misto di senso della posizione e fortuna. Perché a dirla tutta il suo tiro in occasione del 2-1 non era stato memorabile per la modalità di esecuzione. Ma in tempi di vacche magre ben venga anche la Dea Bendata. Quel gol ha riaperto un incontro che il Sassuolo aveva chiuso e magari può essere la svolta del centravanti, in attesa di gennaio.