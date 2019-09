Fiorentina, la Roma non molla Pezzella anche in vista di gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

German Pezzella resta nel mirino della Roma, secondo quanto riporta Sport Mediaset. Il difensore della Fiorentina e della Nazionale argentina, in scadenza nel 2022, era stato già chiesto dalla società giallorossa durante il mercato estivo quando c'era aria di rivoluzione in casa viola. Ma la Fiorentina, che valuta il giocatore intorno ai 20 milioni, alla fine lo ha ritenuto incedibile ed è ripartita proprio dal suo capitano per costruire la nuova difesa. Il giocatore però piace molto a Fonseca che evidentemente spera ancora di averlo.