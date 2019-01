Fiorentina, la società viola non vuol far partire Pjaca a gennaio

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riporta Tuttosport, la Fiorentina non sarebbe ora intenzionata a lasciar partire subito Marko Pjaca. Arrivato in estate in prestito dalla Juventus, la società gigliata vorrebbe far fruttare o comunque non disperdere i 2 milioni versati ai bianconeri per il prestito del croato.