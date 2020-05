Fiorentina, la squadra torna in campo. Tutti insieme in gruppo, compreso Ribery

vedi letture

Ormai ci siamo: il timbro ufficiale del Governo sul protocollo sanitario in merito alle regole che il calcio dovrà osservare per garantire una ripresa sicura, prima quella degli allenamenti e poi quella delle partite, è cosa fatta, e le varie squadre, non fa eccezione la Fiorentina, si preparano a riunire i gruppi tenuti fin qui divisi. Prima ciascuno nella sua casa, nel periodo della quarantena, poi nei piccoli gruppi - con accesso contingentato - con cui si svolgevano le sedute individuali: adesso però è arrivato il via libera, e già dal pomeriggio di ieri il club toscano ha cominciato ad organizzare il nuovo modo di allenarsi, per il momento circoscritto solamente a piccoli scomparti di lavoro. Presto però sarà tempo di carburare, anche per non rimanere troppo indietro rispetto alla concorrenza per quello che si prospetta come un finale di stagione inedito. Nel quale i viola però ritroveranno una possibile certezza in Franck Ribery: l'ex Bayern da quando è tornato si è fatto vedere in buona forma, e ormai da un paio di giorni a questa parte calca regolarmente il Centro Sportivo. Con il sorriso di chi sa di essere atteso alla stregua di un messia a Firenze e dintorni.