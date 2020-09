Fiorentina, la strategia del "tutti confermati". Fino alla prossima opportunità

Ormai è una consuetudine per Daniele Pradè, presentarsi in conferenza stampa nel bel mezzo del mercato per fare un punto su ciò che sta accadendo in società. Un modo per essere "trasparente" agli occhi dei giornalisti e dei tifosi, ma anche per lanciare i giusti messaggi ai propri giocatori e agli altri club per le eventuali trattative da mettere in pratica. Sì perché anche oggi, nel suo lungo intervento presso lo Stadio Franchi di Firenze, il leit motiv è stato quello relativo a una "squadra forte" che per il direttore sportivo potrebbe rimanere tale se non per "l'innesto di una soluzione alternativa a sinistra" dove attualmente è presente solo Biraghi di rientro dal prestito all'Inter.

Pretattica annunciata - Niente di nuovo appunto, anche in passato infatti, il dirigente viola si era presentato con modalità del tutto simili a quelle odierne, ma con la consapevolezza che il mercato della Fiorentina sia tutt'altro che "chiuso", parola mai utilizzata nelle risposte dallo stesso ds. Da qui al 5 ottobre infatti, non è da escludere che arrivi un'offerta per Chiesa, giocatore che davanti alla giusta proposta lascerà Firenze per fare spazio all'arrivo della punta che tanto aspetta anche Iachini. Stesso discorso vale per la difesa. "Vogliamo tenere tutti" non fa rima con "dipenderà dal mercato" che poi è la risposta più giusta da dare a 25 giorni dalla chiusura delle trattative. Non è certo che resti Milenkovic. Non è certo che resti Pezzella. Se partiranno, arriverà un titolare forte. Magari Godin, in uscita dall'Inter. Bonaventura è l'esempio di un mercato in continua evoluzione: "Raiola ce l'ha proposto, c'è piaciuto e l'abbiamo preso in quattro giorni".

Conferme dirette - Benassi vuole più spazio e per questo se ne andrà in prestito al Verona, magari con un controriscatto per non perdere un centrocampista comunque legato all'esperienza in viola. Al suo posto arriverà Borja Valero. Le dichiarazioni in merito sono state sibilline, uno "stiamo trattando" che tradotto nella lingua dei dirigenti, spesso significa "ci siamo quasi". Saluterà Agudelo, pronto per andare allo Spezia dopo bocciatura totale e interruzione del prestito dal Genoa. Saluterà Boateng, che "al 100% non fa parte dei piani tattici" e che dovrà trovarsi una nuova collocazione anche per alleggerire il monte ingaggi.

La differenza la farà Commisso - Nei prossimi giorni però, è atteso il ritorno in Italia del presidente Commisso, che si annuncia scoppiettante per tanti motivi. Certo, dovrà fare il punto su Centro Sportivo e Stadio, ma parlerà anche di mercato. Considerando che a gennaio fu lui a chiedere e ottenere l'acquisto di Amrabat, c'è da immaginarsi che una ciliegina, probabilmente in attacco, possa essere portata in dote proprio dal numero uno del club. Il più appassionato dei dirigenti, colui che in breve tempo, vorrebbe portare la sua Fiorentina, di nuovo tra le prime posizioni del nostro campionato e sicuramente in Europa.