© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna de La Repubblica parla anche del calciomercato della Fiorentina parlando di una possibile suggestione a gennaio: prendere Mario Balotelli ed affiancarlo a Giovanni Simeone. A sole tre giornate dalla sosta la dirigenza viola continua a muoversi principalmente sul fronte d'attacco, sia per un esterno che per una prima punta. I nomi sul taccuino sono quelli di Sansone del Villareal, Muriel del Siviglia e Gabbiadini del Southampton. La Fiorentina vorrebbe trattare sulla base del prestito con diritto per Vlahovic e nelle ultime ore è tornata di modo la suggestione che porta a Balotelli: l'attaccante del Nizza ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e la trattativa è complicata ma la Fiorentina - scrive il quotidiano - sta sondando il terreno per Super Mario.