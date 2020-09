Fiorentina, la volontà di Bonaventura può fare la differenza. Si continua a trattare

Le basi sono state gettate, e Giacomo Bonaventura si avvicina a grandi passi a vestire la maglia della Fiorentina. L'accelerata è avvenuta ieri, in quel di Milano, con il ds viola Pradè che ha iniziato ufficialmente la contrattazione con l'entourage del centrocampista, oggi senza contratto dopo il termine dell'esperienza nel Milan, e desideroso di rilanciarsi in una piazza calcistica di rilievo come Firenze. La società viola è infatti in questo momento forte della volontà del classe '89, che ha espresso chiaramente la sua preferenza verso i viola rispetto a lidi potenzialmente anche più dorati - quantomeno a livello di offerta contrattuale - come ad esempio il Benevento. Ancora un accordo è da raggiungere, con il club viola che ritiene ancora troppo esose le richieste economiche avanzate da chi rappresenta Bonaventura, ma sono state costruite le fondamenta per arrivare ad una chiusura in tempi neanche troppo dilatati. Le trattative proseguono, e lo faranno anche nella giornata di oggi.