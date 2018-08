Fiorentina, Lafont: "Le pressioni sono uno stimolo. Vogliamo l'Europa"

© foto di Giacomo Morini

Alban Lafont, portiere giovanissimo della Fiorentina prelevato dal Tolosa nel corso dell'estate, ha parlato a La Nazione: "Conosco la grande tradizione dei portieri viola, un pizzico di pressione c'è ma non è che uno stimolo per cercare di fare bene e dare il mio contributo. I tifosi mi hanno adottato? La stagione deve ancora iniziare ma sono contento che mi apprezzino. La Fiorentina è una grande squadra, c'è un bellissimo stadio e dei tifosi calorosi: anche per questo ho scelto Firenze. Pioli? Crede che tutti i suoi giocatori siano i migliori e così diamo tutti il massimo. La Nazionale? Sì ci penso, ma sono ancora molto giovane: devo migliorare per arrivarci. Una promessa ai tifosi? Che darò tutto per arrivare il più in alto possibile. Obiettivi? Vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Se sogno l'Europa con i viola? E' ovvio, sarebbe bellissimo".