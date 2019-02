Fiorentina, Lafont: "Non è solo merito delle mie parate"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il portiere della Fiorentina Alban Lafont ha commentato così a Sky Sport lo 0-0 contro il Napoli: “Abbiamo strappato un pareggio contro una grande squadra. Tutta la squadra ha fatto bene, non è merito solo delle mie parate. Sarebbe stato meglio aver ottenuto i tre punti. Il portiere a cui mi ispiro? Uno dei più bravi del mondo è Alisson, ma sicuramente mi piacciono molto i miei connazionali Lloris e Mandanda. Il giocatore di maggior talento contro cui ho giocato? Sicuramente Dembele del Barcellona e poi Neymar. Se mi aspettavo di fare così bene? Spero di migliorare sempre di più, non è facile ma lavoro per farmi trovare pronto”.