Fiorentina, Lafont non pensa al mercato: vuole restare a Firenze

© foto di Federico De Luca

Alban Lafont è pronto a giocarsi le sue carte con la maglia della Fiorentina. Come riportato da FirenzeViola.it il portiere francese, occupato in questi giorni al Mondiale Under 20, non ha per il momento nessuna intenzione di parlare di mercato, visto il suo lungo contratto con il club viola e l'intenzione di restare a Firenze anche nella prossima stagione.