Fiorentina, Lafont: "Obiettivo Europa, la strada è quella giusta"

Il giovane portiere della Fiorentina Alban Lafont è stato intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio: "Obiettivo Europa League? Sì. abbiamo tracciato la strada dimostrando di essere in grado di vincere diverse partite. Se continuiamo così possiamo riconquistare il palcoscenico internazionale. Dobbiamo alzare l'asticella senza mai arretrare rispetto a quanto fatto fino ad oggi. Noi la squadra più giovane in Italia? La qualità non è proporzionale all'età. Siamo giovani, è vero, ma con tanta voglia di migliorare e di guardare sempre avanti. Io rischio tanto? È la filosofia di gioco della Fiorentina. La nostra manovra riparte sempre da dietro, vogliamo giocare il pallone, abbiamo qualità discrete con ottimi interpreti ed il portiere non è un’entità avulsa dal resto del gruppo, tutt’altro. Pioli? È un tecnico di grande spessore, non lascia niente al caso e ti aiuta a correggere gli errori. Cura molto l'aspetto tecnico-tattico".