Fiorentina, Lafont: "Razzismo? Passare oltre e non ascoltare"

Il portiere della Fiorentina, Alban Lafont, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. "Io Donnarumma di Francia? Non mi dà fastidio, anzi. Ma lui è lui e io sono io. Razzismo? Mi è succsso una volta, in Corsica, ma passai oltre e non ascoltai. Secondo me è così che bisogna fare".