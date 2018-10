Fiorentina, Laurini: "Europa? Adesso dobbiamo conquistarla sul campo"

© foto di Federico De Luca

Vincent Laurini, terzino della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno commentando vari temi dell'attualità viola. Queste alcune battute riportate da Firenzeviola.it: "Gli obiettivi? Fare meglio dell'anno scorso, e stiamo cercando di riuscirci. La classifica è buona e la rosa è meglio dell'anno scorso: c'è più competizione in alcuni ruoli, ci manca qualcosa in più: in trasferta abbiamo perso troppi punti, altrimenti la classifica sarebbe stata ancora migliore. Il gruppo? Qui è dove ho visto di più il lato umano. Quanto ci è successo ha unito tutti quanti, l'ambiente si è compattato nonostante la tragedia. Ognuno vuole dare qualcosa in più. La sentenza del Milan? Aspettavamo in camera d'albergo a Moena. Quando è arrivata ci siamo sfogati, si sono sentite dire cose poco belle. Ci tenevamo tanto e non capivamo il perché, ci sembrava giusto che andassimo noi. Non ne parlo perché non ne capisco più di tanto, ma a cena Pioli ci ha detto che ormai l'avevamo persa e andava riconquistata sul campo. Pjaca? Le sue qualità non si discutono, ha bisogno di tempo per capire i meccanismi e riprendere un po' di fiducia. Non giocando perdi convinzione ma tornerà a fare bene".