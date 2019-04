Fiorentina, Laurini: "Peccato per la Coppa, volevamo finire il percorso"

© foto di Federico De Luca

Vincent Laurini, difensore della Fiorentina, si è così espresso a Sky Sport prima dell'incontro con il Sassuolo: "C'è grande delusione, siamo rimasti male perché avevamo fatto un ottimo percorso in Coppa e volevamo portarlo a termine. Abbiamo incontrato una squadra forte come l'Atalanta, sono state due partite bellissime ma alla fine hanno vinto loro. Dobbiamo finire bene il campionato, con grande impegno per guadagnare più punti possibile. Dobbiamo onorare la maglia per noi, per i tifosi, per la società: per tutti".