Fiorentina, Laurini potrebbe partire a gennaio: piace in Spagna

© foto di Federico De Luca

Possibile futuro lontano da Firenze per Vincent Laurini. Secondo quanto riportato da La Nazione il terzino della Fiorentina, visto il poco utilizzo in questa prima parte della stagione, potrebbe chiedere la cessione a gennaio, visto che anche in estate era stato vicino all'addio. L'ipotesi che potrebbe riaprirsi è quella che porta in Spagna.