Fiorentina, Laurini: "Viola passo importante per la mia carriera"

© foto di Federico De Luca

Da Empoli a Firenze ha fatto poca strada ma per Vincent Laurini il trasferimento è un passo importante, come confida al sito ufficiale della Fiorentina: "C'è solo un quarto d'ora da Empoli perciò per me cambia poco - sorride - ma è un salto importante per la mia carriera. E' successo tutto molto velocemente, non lo sapevo neanche io. Eysseric e Veretout? Non ho ancora incontrato nessuno, sono contento ci siano altri francesi, li inconterò mercoledì al rientro. Contro la Fiorentina ho giocato tre volte e posso dire che ha un grandissimo pubblico che spinge tantissimo la squadra e può dare qualcosa in più. Forza viola".