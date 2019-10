Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Vantaggio della Lazio con Correa! I biancocelesti sfruttano un errore in mediana di Badelj e Immobile trova il passaggio vincente per l'argentino che supera Dragowski e segna l'1-0. Il guardalinee aveva inizialmente il gol per fuorigioco ma il VAR ha corretto l'errore dell'assistente e ha convalidato la rete .