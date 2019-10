Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2019

La Lazio vince la partita sfruttando gli errori della Fiorentina e conquista tre punti pesantissimi nella corsa all'Europa. Immobile sfrutta un assist del subentrato Lukaku per chiudere la partita a un minuto dal 90', con i viola che non sono riusciti a reagire dopo la sostituzione di Ribery.

VINCENZO MONTELLA 5 - Mette in campo gli stessi undici per la settima volta consecutiva e paga con l'infortunio di Caceres e con una sconfitta interna molto pesante. Il cambio di Ribery ha sortito due effetti: la furia del francese e la conclusione in anticipo della partita dei viola. Anche l'inserimento di Ranieri al posto di Caceres, pur se pari ruolo non ha convinto visto i risultati.

SIMONE INZAGHI 7 - I cambi fanno la differenza: l'inserimento di Lukaku, anche se fortunoso visto l'infortunio alla testa di Lulic, ha portato al grande assist per il gol vittoria di Immobile. Anche Parolo porta più quantità in campo e il cambio di Milinkovic-Savic è coraggioso quanto giusto.