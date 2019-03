© foto di Federico Gaetano

La Fiorentina, come prevedibile, dovrà rinunciare al portiere Alban Lafont, al suo posto prima da titolare per Terracciano. In difesa out Vitor Hugo, con Pezzella al centro della difesa tocca a Milenkovic. A centrocampo recupera Edimilson, davanti con Chiesa ci sono Muriel e Gerson

Nella Lazio di Simone Inzaghi c'è invece Strakosha, in dubbio fino alla vigilia. In difesa sorpresa Patric, davanti con Ciro Immobile c'è Correa.

Queste le formazioni ufficiali del posticipo:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Ceccherini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile