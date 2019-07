Fiorentina, le cifre di Lirola: 12 mln più 4 di bonus. E il 10% sulla rivendita

La Fiorentina e il Sassuolo hanno trovato l’accordo totale anche per Pol Lirola, terzino classe ‘97, che seguirà Kevin Prince Boateng in viola. Secondo quanto riferito da Sky Sport il club toscano verserà nelle casse emiliane 12 milioni di parte fissa che potrebbero salire fino a 16 con i bonus. Il Sassuolo inoltre riceverà il 10% della cifra che la Fiorentina incasserà in caso di futura rivendita dello spagnolo.