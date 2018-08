© foto di Federico De Luca

Valentin Eysseric è stato utilizzato in questo precampionato da esterno, e questa potrebbe essere la ragione principale - scrive stamani La Gazzetta dello Sport - per la quale il francese potrebbe restare a Firenze. Le offerte arrivate fin qui per Eysseric non soddisfano la Fiorentina, ed ecco che allora l'ex Nizza può fungere da jolly d'attacco per Pioli, visto che può essere utilizzato sia come trequartista che come esterno. Il sostituto per gli esterni la squadra viola l'ha trovato in casa.